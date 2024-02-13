Азербайджан провел операцию «Возмездие» против армянских военных

«В результате операции был полностью разгромлен боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анды Гафанского района, откуда вчера был открыт огонь, в результате которого наш солдат был ранен, огневая активность была подавлена», — говорится в сообщении азербайджанской погранслужбы (цитата по порталу Oxu.Az).
По утверждению азербайджанской стороны, армянские военные понесли серьезные потери. Минобороны Армении уже подтвердило атаку на свои позиции. По информации армянской стороны, в результате обстрела ранения получили несколько военнослужащих.
«На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной азербайджано-армянской государственной границе, отныне будут ответы более серьезными и решительными мерами», — подчеркнули азербайджанские погранвойска, возложив ответственность за дальнейшую эскалацию на власти Армении.
Вчера, 12 февраля, МИД Азербайджана обвинил армянских военных в обстреле на границе. По данным министерства, был ранен один военнослужащий госпогранслужбы Азербайджана.
5 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном. Спустя десять дней президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял над столицей Карабаха флаг Азербайджана. В январе господин Пашинян сообщил о предложении Азербайджану заключить пакт о ненападении.