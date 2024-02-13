Азербайджан провел операцию «Возмездие» против армянских военных

Пограничная служба Азербайджана заявила, что сегодня утром ее подразделения провели операцию «Возмездие». В результате был атакован и «полностью разгромлен» пост вооруженных сил Армении. Как уверяет азербайджанская сторона, это был ответ на вчерашнюю атаку со стороны армянских военных.