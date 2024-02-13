В Приангарье скорректируют стратегию социально-экономического развития региона

Обсуждение проекта закона о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития Иркутской области состоялось на заседании стратегического совета. В ходе мероприятия, которое возглавил спикер регионального парламента Александр Ведерников вместе с главой правительства Приангарья Константином Зайцевым, было подчеркнуто, что фундамент стратегии, принятой в 2022 году, остается неизменным. Однако предлагается вносить изменения, чтобы более оперативно реагировать на нестандартные ситуации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун сообщила, что в проекте закона предлагается внести изменения во все разделы стратегии. Это вызвано необходимостью корректировки в связи с санкционным давлением на экономику страны и региона, а также изменением подхода к реализации государственных программ.
Возможно также добавление нового подраздела, посвященного развитию институтов гражданского общества и территориального общественного самоуправления, по предложению общественных организаций. Важным элементом является также корректировка показателей достижения целей стратегии и внесение новых государственных программ, которые будут реализовываться с 1 января 2024 года.
Председатель Контрольно-Счетной палаты Иркутской области Юлия Махтина отметила, что предлагаемые изменения в основном имеют технический характер и не являются концептуальными. Она подчеркнула, что показатели, предусмотренные в стратегии социально-экономического развития, должны согласовываться с показателями реализации государственных программ.
«Мир вокруг меняется, с ним меняется законодательство, национальные проекты, федеральные государственные программы. Чтобы наша стратегия развития была с ними синхронизирована, сохраняла свою работоспособность, она должна соответствовать всем изменениям и новым целям, и задачам, которые формируются в ходе ее исполнения. Мы должны внимательно посмотреть на прошлое и заглянуть в будущее, оценить, насколько наша стратегия действительно является документом долгосрочного планирования», — сказал спикер ЗС.
Члены стратегического совета занялись коллективной работой в рамках групп, охватывающих шесть ключевых направлений стратегии развития: «Экономический рост и эффективное управление», «Отраслевые комплексы экономики», «Сохранение уникальной экосистемы региона», «Накопление и развитие человеческого капитала», «Создание комфортного пространства для жизни» и «Территориальное развитие». В дальнейшем сформированные поправки к документу обязательно направят на рассмотрение совета до 28 февраля.