В Приангарье скорректируют стратегию социально-экономического развития региона

«Мир вокруг меняется, с ним меняется законодательство, национальные проекты, федеральные государственные программы. Чтобы наша стратегия развития была с ними синхронизирована, сохраняла свою работоспособность, она должна соответствовать всем изменениям и новым целям, и задачам, которые формируются в ходе ее исполнения. Мы должны внимательно посмотреть на прошлое и заглянуть в будущее, оценить, насколько наша стратегия действительно является документом долгосрочного планирования», — сказал спикер ЗС.