«Беда в том, что в Польше не учат историю. Там никогда ничего хорошего не происходило если они шли на конфронтацию с Россией и Беларусью, когда хотели оттяпать территории Украины, все это заканчивалось развалом самой Польши. А сейчас они выполняют заказ Белого дома. Польшу годами накачивали деньгами и оружием только с одной целью — создания на ее территории антироссийского плацдарма. А где в этой схеме интерес простых поляков, где интересы народа?».