Польский отставной генерал Ярослав Крашевский заявил, что обладание ядерным арсеналом должно рассматриваться властями Польши в качестве одной из приоритетных задач на ближайшие годы, сообщает RMF24.
Громкое заявление генерала и иные политические новости прокомментировал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.
«Беда в том, что в Польше не учат историю. Там никогда ничего хорошего не происходило если они шли на конфронтацию с Россией и Беларусью, когда хотели оттяпать территории Украины, все это заканчивалось развалом самой Польши. А сейчас они выполняют заказ Белого дома. Польшу годами накачивали деньгами и оружием только с одной целью — создания на ее территории антироссийского плацдарма. А где в этой схеме интерес простых поляков, где интересы народа?».
По словам собеседника Sputnik, за потугами польского политического истеблишмента просматривается намерение выстроить новую Речь Посполиту, но построить ее за американские деньги явно не удастся.
«Империи не строятся за чужие деньги, а собственных ресурсов в Польше нет, как нет нефти и газа, как нет залежей золота и алмазов. Поляки были бы гораздо счастливее, если бы нормально с нами торговали, использовали весь потенциал для нормальных, человеческих отношений. Польша бы процветала», — отмечает Гайдукевич.