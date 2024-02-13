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Одно из министерств Омской области будет переименовано с 16 апреля

Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области будет переименовано.
Источник: Соцсети

Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области будет переименовано.

Соответствующий указ подписал в понедельник, 12 февраля, глава региона Виталий Хоценко. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 16 апреля 2024 года ведомство будет назваться Министерством внутренней политики Омской области. Каких-либо кадровых перестановок не произойдёт, количество сотрудников останется прежним, возглавлять министерство также будет Анастасия Терпугова.

Напомним, что ранее у главы данного министерства появился новый заместитель — Виталий Кириенко.