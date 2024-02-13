Крымская весна: дата и события

В то время, когда в Киеве происходил госпереворот и события на Майдане, в Крыму начиналась Крымская весна. Как это было — в справке РИА Новости Крым.
В феврале 2014 года на выездах из Севастополя начали действовать блокпосты, организованные добровольцами из местных общественных формирований, милицией и ГАИ. Вернулись в Крым бойцы спецподразделения «Беркут», защищавшие в Киеве законную власть от «майдановцев».
Прошла внеочередная сессия крымского парламента. У здания Верховного Совета Крыма появились пикеты: люди требовали отделения республики от Украины.
В Симферополе состоялась церемония прощания с погибшими в Киеве крымскими сотрудниками «Беркута» Андреем Федюкиным, Виталием Гончаровым, Дмитрием Власенко.
Керчане пресекли попытку организации митинга «за Евроинтеграцию». Стихийно собравшиеся горожане разогнали «майдановцев».
В Севастополь прибывают автобусы с правоохранителями, которые участвовали в «майданном» противостоянии. Горожане встречают их как героев: с оркестром и цветами.
Дым над крымским управлением Службы безопасности Украины: во внутреннем дворе жгут документы.
В Симферополе состоялся митинг, на который меджлис* (организация, признанная в РФ экстремистской) собрал несколько тысяч человек. Один из его лидеров озвучил среди прочих требований ультиматум: в десятидневный срок демонтировать памятник Ленину на одноименной площади. Крымские коммунисты, партия «Русское единство» и некоторые другие политические и общественные силы сразу же заявили, что будут защищать скульптуру от сноса.
Севастополь взял власть в свои руки. На митинге с участием более 30 тысяч человек горожане выбрали главой города местного предпринимателя Алексея Чалого. Все силовые структуры подчинены исполкому города. Севастополь провозгласил: возглавившие Украину после переворота люди взяли власть незаконно, их решения в Севастополе выполняться не будут. Начинается формирование ополчения.
Крымский парламент и правительство выступили с заявлением о непризнании отставки президента Украины Виктора Януковича. Новые законы, принятые ВР Украины, в Крыму назвали нелегитимными.
Отряды добровольцев для защиты Крыма создаются в Симферополе. Собраны 10 рот самообороны и женское медицинское подразделение.
Глава администрации Севастополя Владимир Яцуба сообщил о своей отставке. Депутаты Севастопольского горсовета 49 голосами избрали Чалого руководителем города. На здании администрации вывешен российский флаг.
В Керчи, Ялте, Феодосии, Евпатории прошли митинги-шествия против революционной власти в Киеве и за сближение с Россией.
Депутаты Госдумы РФ прибыли в Крым, встретились с представителями русских организаций. Официальная причина визита не скрывается: заверить жителей полуострова в твердом намерении России защитить права русских в Украине.
В Севастополе созданы комитет по самообороне и управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Город фактически провозгласил готовность к третьей обороне.
Из Киева «прилетели» угрозы крымчанам и севастопольцам. Националисты заявили о необходимости «покарать» антимайданные выступления на полуострове и отправке «поезда дружбы» в Крым.
В Севастополе события последних дней называют «весна нашей надежды». Возможно, именно эти слова позже трансформировались в узнаваемое словосочетание «Крымская весна».
26 февраля в Севастополь вернулись российские военные корабли с 11 тысячами десантников. Жители Севастополя, опасаясь захвата горадминистрации проукраинскими активистами, заблокировали все входы в здание.
У здания Верховного Совета Крыма стали собраться активисты русских организаций и члены меджлиса* (организации, признанной в РФ экстремистской). Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьера Крыма Анатолия Могилева.
Меджлисовцы* требовали отменить заседание, стали накапливаться во дворике здания, намереваясь пробраться внутрь. Охраняли парламент два десятка милиционеров и добровольцы — казаки из дружин самообороны. Позже охрана была усилена по требованию лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.
На митинг подтянулись прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили «продавить» вход в здание и оттеснить от него «оппонентов». Началась давка, стычки между демонстрантами, в толпе разорвалось несколько петард. Площадка перед зданием оказалась полностью в руках меджлисовцев*, они принялись тут же сжигать выхваченные у соперников крымские и российские флаги.
Заседание парламента не состоялось. Проникнувшие в здание меджлисовцы* покинули его добровольно. Во время давки погибли двое русских активистов: Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями «За защиту Республики Крым». За медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга.
В ночь с 26 на 27 февраля сотрудники крымского «Беркута» вместе с добровольцами заняли блокпосты на Перекопе, Турецком валу и на Чонгарском перешейке. Это было сделано для пресечения ввоза оружия или ввода вооруженных формирований с украинской территории.
Ночью здания правительства и парламента Крыма заняли военные в форме без опознавательных знаков. Рождается бренд «вежливые люди»: военные ведут себя решительно, но сдержано и корректно.
Во взятом под контроль российскими военными парламенте проходит внеочередная сессия. Отправлен в отставку глава Совмина Анатолий Могилев. На этот пост депутатами избран Сергей Аксенов.
В Крыму приготовились встретить анонсированный киевскими радикалами «поезд дружбы». На железнодорожном вокзале в Симферополе выставлено оцепление, на крымских станциях — усиленное патрулирование. Но радикалы повернули назад, не доехав до полуострова.
28 февраля выход из Балаклавской бухты перекрыт ракетным катером ЧФ. Корабли ВМСУ и погранслужбы Украины не могут выйти в море.
Горячая встреча ожидала украинского нардепа Петра Порошенко в Симферополе. Он прибыл сюда в надежде встретиться с крымскими парламентариями. До здания не дошел. Порошенко окружили люди и сопровождали криками: «Фашист!», «На вокзал!». Порошенко удалось скрыться в такси.
1 марта новый глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
3 марта президиум крымского парламента выступил с заявлением о ситуации на Украине. Крымские депутаты считают назначение Александра Турчинова и.о. президента нелегитимным и незаконным.
4 марта Сергей Аксенов провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что дата референдума сдвинута «на более ранний срок». Прозвучало и обращение к украинским военным в заблокированных частях. Им предложено либо присягнуть на верность народу Крыма, либо беспрепятственно покинуть территорию, оставив оружие.
5 марта контрольно-пропускные пункты появились со стороны Украины у границы с Крымом.
6 марта Верховный Совет Крыма принял решение о возвращении республики в состав Российской Федерации. В нем также названа новая дата референдума — 16 марта. На референдум планируется вынести вопросы: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».
16 марта прошел общекрымский рефендум — явка на общекрымский референдум составила 83%, при этом 96,77% избирателей проголосовали за возвращение в Россию. В Севастополе на участки пришли 89,5% избирателей, свои голоса за возвращение в РФ отдали 95,6%.
В крымской столице на площади Ленина вечером проходит концерт, на который собралось около 15 тысяч зрителей.
17 марта Верховный Совет автономной Республики Крым переименован в Государственный Совет Республики Крым.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством, «в котором город Севастополь имеет особый статус в качестве суверенного и независимого государства».
18 марта президент России Владимир Путин проводит процедуру принятия в состав РФ двух новых субъектов федерации: Республики Крым и города Севастополя. Церемония проходит в прямом эфире. Договора подписывают: от Крыма — Сергей Аксенов, от Севастополя — Алексей Чалый.
*организация, признанная в РФ экстремистской.