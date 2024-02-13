Крымская весна: дата и события

В Симферополе состоялся митинг, на который меджлис* (организация, признанная в РФ экстремистской) собрал несколько тысяч человек. Один из его лидеров озвучил среди прочих требований ультиматум: в десятидневный срок демонтировать памятник Ленину на одноименной площади. Крымские коммунисты, партия «Русское единство» и некоторые другие политические и общественные силы сразу же заявили, что будут защищать скульптуру от сноса.