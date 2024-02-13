В калининградском правительстве прокомментировали слова Алиханова о вине Канта в начале СВО

«Мнение было высказано в ходе экспертной дискуссии на профессиональной площадке, а суть его заключается в том, что нельзя отрицать влияния философии Канта на западный мир и его развитие».
По его словам, западные страны сейчас «прикрываются трудами» философа. И этот образ мыслей привел к необходимости проводить специальную операцию, подчеркнул Лысков, пишет ТАСС.
Дмитрий Лысков посоветовал послушать выступление Антона Алиханова целиком и заметил, что высказывания губернатора не говорят об изменении отношения к Канту в Калининградской области.
Ранее «ФедералПресс» писал, что калининградский губернатор на V съезде политологов ответил, почему Кант виноват в СВО.