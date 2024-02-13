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В калининградском правительстве прокомментировали слова Алиханова о вине Канта в начале СВО

КАЛИНИНГРАД, 13 февраля, ФедералПресс. Слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова о философии Иммануила Канта как об «этике безответственности» не повлияют на изучение наследия великого мыслителя. Не скажутся они и на праздновании 300-летия с его дня рождения, заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Мнение было высказано в ходе экспертной дискуссии на профессиональной площадке, а суть его заключается в том, что нельзя отрицать влияния философии Канта на западный мир и его развитие».

заявил Лысков

По его словам, западные страны сейчас «прикрываются трудами» философа. И этот образ мыслей привел к необходимости проводить специальную операцию, подчеркнул Лысков, пишет ТАСС.

Дмитрий Лысков посоветовал послушать выступление Антона Алиханова целиком и заметил, что высказывания губернатора не говорят об изменении отношения к Канту в Калининградской области.

Ранее «ФедералПресс» писал, что калининградский губернатор на V съезде политологов ответил, почему Кант виноват в СВО.