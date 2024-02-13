Председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко показали научные разработки СФУ

Также спикер Совета Федерации побывала в Институте гастрономии, где создана лаборатория сити-фарминга для выращивания в городских условиях агропродукции самого высокого качества для нужд ресторанного бизнеса. В Инженерно-строительном институте Валентине Матвиенко показали лабораторию технологий информационного моделирования (ТИМЛаб). В ней собрано современное оборудование, приобретенное по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», инициированной Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Работает все на отечественном программном обеспечении. На базе лаборатории студенты и аспиранты могут участвовать в проектах наравне со старшими и более опытными коллегами.