Председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко показали научные разработки СФУ

В Институте нефти и газа она узнала о новых образовательных форматах и технологиях, которые используются в подготовке кадров по большинству направлений и специальностей нефтегазового профиля. Во время разговора с Валентиной Матвиенко студенты рассказали, что занимаются исследовательской работой для топливно-энергетического комплекса. Программы обучения составлены в тесном взаимодействии с ведущими предприятиями отрасли. Такой подход позволяет с первого курса готовить студентов к реальной работе.
Также в институте гостям представили экспозицию с наиболее значимыми научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, которые реализуются в интересах индустриальных партнеров.
«Продумывайте все шаги наперед. Чтобы в следующий раз, когда я приеду, вы могли рассказать, что вот это уже внедрено, это производится на таком-то заводе, еще получили такие-то заказы. Это вполне реально сделать с учетом нашего огромного интеллектуального потенциала и теми возможностями, которыми располагает этот потрясающий специализированный институт», — отметила Валентина Матвиенко, подчеркнув необходимость сделать упор на практическое применение представленных образцов.
Также спикер Совета Федерации побывала в Институте гастрономии, где создана лаборатория сити-фарминга для выращивания в городских условиях агропродукции самого высокого качества для нужд ресторанного бизнеса. В Инженерно-строительном институте Валентине Матвиенко показали лабораторию технологий информационного моделирования (ТИМЛаб). В ней собрано современное оборудование, приобретенное по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», инициированной Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Работает все на отечественном программном обеспечении. На базе лаборатории студенты и аспиранты могут участвовать в проектах наравне со старшими и более опытными коллегами.