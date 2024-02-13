Лукашенко поручил проверить вузы Беларуси

«Многие сбежавшие туда (за границу — Sputnik) за образованием быстро начинают понимать разницу. Многие возвращаются, но не все. Этого шатания быть не должно. А это — программы, это преподавание, преподаватели и качественный результат. Как вы будете это делать — это ваша проблема. Но до сентября, предупреждаю правительство, Администрацию и министра, мы, как по школе, соберемся и спросим с каждого».