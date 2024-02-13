Лукашенко поручил проверить вузы Беларуси

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо проверить высшие учебные заведения.
«Надо группу, как в здравоохранении, создать и проверить вузы. Закостенели до неимоверности», — цитирует главу государства Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. Встряхнуть вузы.
Лукашенко напомнил, что в Беларуси на протяжении года занимаются решением острых проблем в образовании — это касается как школ, так и вузов. В частности, окончательно был решен вопрос поступления в высшие учебные заведения, а также «разобрались со школьным образованием».
«В этой теме поставили точку. Теперь надо дошлифовать конкретные подходы. Сегодня перед нами стоит задача встряхнуть вузы: образование, науку в вузах — все, чем занимаются вузы», — отметил президент.
Учиться и работать в Беларуси
Поручение Лукашенко ректорам вузов — к 1 сентября текущего года принять необходимые решения, чтобы обеспечить качественное образование, в том числе в сравнении с зарубежным.
По словам главы государства, выпускники университетов Беларуси должны понимать: отечественное высшее образование — лучшее.
«Многие сбежавшие туда (за границу — Sputnik) за образованием быстро начинают понимать разницу. Многие возвращаются, но не все. Этого шатания быть не должно. А это — программы, это преподавание, преподаватели и качественный результат. Как вы будете это делать — это ваша проблема. Но до сентября, предупреждаю правительство, Администрацию и министра, мы, как по школе, соберемся и спросим с каждого».
В этой связи он подчеркнул, чтобы чиновники от образования не бегали к президенту «с какими-то очередными новациями». И добавил, что народ разброда и шатания в этой сфере не примет.
«Задачу знаете: наша молодежь должна учиться и работать здесь. (…) Поэтому тихо, спокойно работаем в вузах. Еще раз подчеркиваю: программы, учебники, преподаватели. И выходит здоровый нормальный выпускник, который может работать в тех сферах производства, где он мечтал до поступления», — пояснил Лукашенко.
Должна быть отдача.
Президент напомнил, что для сферы образования в стране было сделано многое, а потому от этой отрасли должна быть соответствующая отдача.
«Созданы условия. Научные школы, интеллектуальный потенциал сегодня бережем как зеницу ока. Поэтому мы все: абитуриенты, студенты, их родители, наши предприятия и организации, да и я в том числе, вправе ожидать отдачи», — заключил он.