Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок

«Важно использовать конкурентные преимущества разработок российских ученых, многие из которых не имеют аналогов в мире. Нужно, чтобы они быстрее пошли в производство и в поставки на экспорт в дружественные страны», — сказала Матвиенко в ходе осмотра Института нефти и газа Сибирского федерального университета.