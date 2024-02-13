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Матвиенко призвала ускорить серийный выпуск инновационных разработок

Матвиенко призвала ускорить начало серийного выпуска инновационных разработок РФ.

КРАСНОЯРСК, 13 фев — РИА Новости. Многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире, необходимо ускорить начало их серийного производства для поставок в дружественные страны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Делегация СФ во главе с Матвиенко находится в Красноярском крае с 12 по 14 февраля с рабочей поездкой.

«Важно использовать конкурентные преимущества разработок российских ученых, многие из которых не имеют аналогов в мире. Нужно, чтобы они быстрее пошли в производство и в поставки на экспорт в дружественные страны», — сказала Матвиенко в ходе осмотра Института нефти и газа Сибирского федерального университета.

Председатель Совфеда обратила внимание на то, что иногда происходит разрыв между научной разработкой и ее вводом в серию, отметив, что его быть не должно.

«Это позволит обеспечить технологический суверенитет страны, максимально использовать интеллектуальный потенциал страны, реализовать проекты в сфере импортозамещения», — добавила парламентарий.

Матвиенко Валентина