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Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь действующего главы государства РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Владимира Путина отказаться от участия в предвыборных дебатах, заявил, что россияне имеют возможность видеть его выступления фактически на ежедневной основе, он живет в условиях очень плотного президентского графика и это отличает его от других кандидатов.
Источник: РИА "Новости"

Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщила, что комиссия получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях.

«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связано решение Путина отказаться от дебатов, и как считают в Кремле, будет ли россиянам интересно смотреть дебаты без Путина.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Путин Владимир
Песков Дмитрий