Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах

«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связано решение Путина отказаться от дебатов, и как считают в Кремле, будет ли россиянам интересно смотреть дебаты без Путина.