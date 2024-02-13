Песков объяснил отказ Путина от участия в дебатах

Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщила, что комиссия получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях.
«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связано решение Путина отказаться от дебатов, и как считают в Кремле, будет ли россиянам интересно смотреть дебаты без Путина.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.