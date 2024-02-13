Глава Первоуральска назначил новое руководство «Водоканала» взамен задержанного

Напомним, что Матафонов был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы «Водоканала» всего неделю назад — 6 февраля, после того, как Кабец принял решение о расторжении трудового договора с директором местного «Водоканала» Артуром Гузаировым. Как поясняли в мэрии, он не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения города.