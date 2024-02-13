Недавно Путин обещал приехать в Башкирию: какими были его предыдущие визиты в республику

В начале февраля Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции поучаствовал в открытии двух социальных объектов в Уфе. Глава государства поздравил жителей республики с появлением Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра и центра детской онкологии и гематологии при РДКБ.
На презентации Межвузовского студенческого кампуса глава Башкирии Радий Хабиров пригласил президента посетить республику с официальным визитом. Владимир Путин ответил согласием и подчеркнул, что в ближайшее время встретится с руководителем региона.
В преддверии предстоящего приезда президента России «Комсомолка» вспоминает предыдущие визиты Владимира Путина в Башкирию.
Мы решили вспомнить последние визиты Владимира Путина, начиная с самого масштабного и громкого для Башкирии политического форума. В июле 2015 года в Уфе состоялся саммит государств-участниц ШОС и БРИКС. Тогда в башкирскую столицу, помимо главы нашего государства, прибыли руководители еще 14 стран.
Ни до, ни после в Башкирии не проходило столь масштабного форума: в Уфу тогда прилетели президенты России, Бразилии и ЮАР, премьер-министр Индии и председатель КНР. Кроме того, в башкирскую столицу для участия в саммите ШОС в качестве представителей стран-участниц или наблюдателей приехали лидеры Армении, Афганистана, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.
После проведения двухсторонних и трехсторонних встреч, а также всевозможных пленарных заседаний, Президент России Владимир Путин поучаствовал в итоговой пресс-конференции. Отвечая на вопрос журналистки о том, что будет через 10 лет и какие языки нужно учить детям, глава государства пошутил: «Русский надо учить и башкирский».
— Семь гостиниц высокого международного класса построили. Всё создано для того, чтобы проводить здесь крупные мероприятия. Мы в консультациях, в контактах с руководством республики будем об этом думать, будем привлекать сюда спортивные и другие мероприятия, в том числе и политического характера, и их можно повторить, — высказался тогда об организации саммитов ШОС и БРИКС в Уфе Владимир Путин.
ВИЗИТ НА УМПО.
Следующий визит Владимира Путина в Уфу состоялся в январе 2018 года. Тогда Президент России приехал на завод УМПО, где прошелся по цехам в сопровождении главы Башкирии Рустэма Хамитова. Осмотрев достижения башкирского авиастроения, глава государства пообщался с рабочими и инженерами оборонного завода.
Тогда в беседе с сотрудниками ОДК-УМПО Президент России отметил, что государство будет серьезно увеличивать объемы гособоронзаказа, в том числе, и на продукцию авиастроения.
В свою очередь, инженер-наладчик Виктор Богомолов задал Владимиру Путину вопрос о возрождении советской традиции — награждать лидирующие в своей отрасли предприятия орденами и медалями.
— Давайте я Вас просто расцелую, — пошутил Президент России.
Глава государства тогда пообещал подумать о возвращении такой традиции, но подчеркнул, что и сейчас существует практика поощрения трудовых коллективов благодарностями и грамотами Президента России.
Примечательно, что визит Президента России Владимира Путина в Уфу 24 января 2018 и включал лишь поездку из аэропорта на авиастроительный завод и обратно.
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗАВОДА.
Следующий визит Владимира Путина в Башкирию состоялся 6 августа 2021 года. Тогда глава государства посетил нашу республику и соседнюю Челябинскую область, провел совещание по ситуации с лесными пожарами и принял участие в запуске нового завода в Абзелиловском районе.
Конкретно в Башкирии Президент России принимал участие в церемонии запуска первой очереди завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» от австрийского холдинга «Ласселсбергер». Тогда же Владимир Путин встретился с коллективом нового предприятия и обсудил ряд вопросов на встрече с главой региона Радием Хабировым.
После официальных мероприятий Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами и рабочими завода. Поклонников исконно башкирского бренда очень порадовало высказывание главы государства о местном меде.
— Я сейчас публично, на камеру говорю, что башкирский мед — прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен, — заявил Президент России Владимир Путин.
ПРОЩАНИЕ С «БАБАЕМ».
Следующий визит Президента России Владимира Путина в Уфу был связан с грустным для многих жителей нашей республики событием. 13 января 2023 года глава государства приехал на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Тяжеловес российской политики скончался 11 января 2023 года на 89-м году жизни.
— Мы прощаемся с первым руководителем республики — с Муртазой Губайдулловичем, которого я очень хорошо знал лично. У нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внёс существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве — в качестве субъекта Российской Федерации. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Это огромная его заслуга, — отметил Владимир Путин.
После участия в гражданской панихиде, Президент России провел рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым. Тогда Владимир Путин поддержал несколько проектов, которые представил ему руководитель региона и пообещал отдать необходимые поручения по финансированию.
В частности, речь шла о строительстве нескольких транспортных развязок и моста через реку Белая, а также реконструкции уфимского Госцирка при участии федеральной казны. Завершил свой визит в Башкирию Президент России поручением увековечить память первого президента республики Муртазы Рахимова.
— В свою очередь Владимир Путин завершил встречу с главой Башкирии поручением — увековечить память первого президента республики Муртазы Рахимова.
— Он много сделал для республики. Я еще раз хочу подчеркнуть: своей взвешенной политикой — и в национальном вопросе, и в вопросах государственного строительства в целом — на очень сложном, переломном этапе российской истории сыграл значимую, заметную, позитивную роль. Вам хочу пожелать всего самого доброго и всей республике, — подытожил Владимир Путин.
Поручение Президента было исполнено — 7 февраля 2024 года в день 90-летия со дня рождения Муртазы Рахимова ему был открыт памятник в парке имени Ленина в Уфе.