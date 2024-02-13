Недавно Путин обещал приехать в Башкирию: какими были его предыдущие визиты в республику

— Мы прощаемся с первым руководителем республики — с Муртазой Губайдулловичем, которого я очень хорошо знал лично. У нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внёс существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве — в качестве субъекта Российской Федерации. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Это огромная его заслуга, — отметил Владимир Путин.