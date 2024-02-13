Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Гунько, сообщил источник

«Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — заявил собеседник агентства.
О передаче запроса властям Канады на экстрадицию Гунько рассказал в начале февраля РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.
В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлось документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой служил бывший эсэсовец.
Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он совершил преступление против мира и безопасности человечества, что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние.
Чествование ветерана СС в Канаде
В конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил канадский парламент. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». Зал приветствовал его овацией.
Скандал разразился, когда выяснилось, что Гунько (Хунка) воевал в составе «Галичины».
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Гунько (Хунки) в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за «ужасную ошибку».