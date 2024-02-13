Ряд экономических агентов покинули Гагаузию из-за действий властей в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Предприниматели все чаще покидают Гагаузию из-за неблагоприятной налоговой политики, введенной в регионе центральными властями Молдовы. Этот факт подтвердили также в правительстве республики.
Конституционный суд Молдовы во вторник продолжает рассмотрение запроса руководства Гагаузской автономии о соответствии Основному закону изменений в Налоговый кодекс, предусматривающих возврат НДС из бюджета региона.
«Могу подтвердить, что в конце декабря четыре экономических агента изменили свое место расположения. Они это объяснили тем, что НДС им принадлежит, и они используют все инструменты для того, чтобы получить эти деньги».
При этом она отметила, что, по ее мнению, миграция экономических агентов может быть и не связана с изменением законодательства.
Ранее гагаузские власти заявляли, что из-за поправок в законодательство, принятых депутатами парламента от PAS, Гагаузия будет ежегодно терять около четверти собственных доходов, что составляет не менее чем 100 миллионов леев. В результате под угрозой находится реализация почти всех социальных программ, действующих в регионе.