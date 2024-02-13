Лидия Рогожинская стала министром спорта Самарской области

Лидия Рогожинская получила должность министра спорта Самарской области. Ее назначили с 13 февраля 2024 года на срок полномочий губернатора.
— Решение отображено в постановлении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова от 9 февраля. Поздравляем и желаем новых профессиональных успехов и достижений, — написали в официальном сообществе минспорта региона.
Напомним, с 7 октября 2013 года Лидия Рогожинская занимала должность заместителя министра спорта Самарской области и была руководителем департамента физической культуры и спорта профильного министерства. А до этого с 2009-го она руководила управлением спорта высших достижений департамента физической культуры и спорта.
Место министра спорта освободилось после увольнения с поста Сергея Кобылянского в мае 2022 года. Он проработал в должности главы минспорта чуть больше года, и за это время в его адрес звучало немало претензий. Основная была связана с долгами хоккейного клуба ЦСК ВВС и угрозой вылета из ВХЛ. После него как врио возглавляла министерство спорта Лидия Рогожинская.