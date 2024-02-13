Лидия Рогожинская стала министром спорта Самарской области

Место министра спорта освободилось после увольнения с поста Сергея Кобылянского в мае 2022 года. Он проработал в должности главы минспорта чуть больше года, и за это время в его адрес звучало немало претензий. Основная была связана с долгами хоккейного клуба ЦСК ВВС и угрозой вылета из ВХЛ. После него как врио возглавляла министерство спорта Лидия Рогожинская.