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Послание Федеральному собранию и реальный срок Кагарлицкому. Темы брифинга Пескова

Послание президента Федеральному собранию, реальный срок для Бориса Кагарлицкого и объявление в розыск эстонского премьера Каи Каллас и прибалтийских чиновников стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве. В середине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза.

К посланию Федеральному собранию «действительно ведется подготовка». «Сроки мы сообщим вам своевременно. Также и откроем своевременно аккредитацию».

Путину необязательно участвовать в предвыборных дебатах: «Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе».

О Кагарлицком

В Кремле не могут сказать, знает ли Путин об ужесточении наказания политологу Борису Кагарлицкому за оправдание терроризма, и не планируют высказываться по этому вопросу: «Мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать».

Об объявлении прибалтийских чиновников в розыск

«Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране».

Об обострении между Ереваном и Баку

Сообщения о новом обострении отношений между Арменией и Азербайджаном — это «тревожные новости». «Обе стороны призываем к сдержанности».

«Будем очень внимательно наблюдать и продолжать наши контакты с обеими сторонами».

В Кремле надеются, что процесс заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном все же продолжится.

Об общении Путина и Карлсона

У Путина был «краткий разговор на ногах» с американским журналистом Такером Карлсоном после записи интервью.

В Европе после выхода интервью Путина уже обсуждают «целесообразность продолжения неконструктивной линии» в отношениях с Россией. «Это очень резонансное интервью».

О борьбе с «российской пропагандой» в ЕС

Что касается встречи глав МИД Германии, Польши и Франции, посвященной борьбе с «российской пропагандой», в Европе любые источники, которые «пытаются освещать события с разных сторон», «сразу признаются инструментами пропаганды».

«Это абсолютно идет вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей карать неугодные им СМИ. Такое сейчас в Европе случается часто».

О защите активов РФ за рубежом

Любые попытки изъять российскую собственность за рубежом незаконны: «Мы будем преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к таким решениям».

Изъятие чужих активов станет «серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики».

Об урегулировании в Палестине

В Кремле «готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня», в том числе и инициативы США.

«Действия должны быть конструктивными, они должны быть нацеленными на комплексное решение проблемы» в рамках резолюций Совбеза ООН.

Песков Дмитрий
ЕС