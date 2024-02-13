Послание Федеральному собранию и реальный срок Кагарлицкому. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве. В середине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза.
К посланию Федеральному собранию «действительно ведется подготовка». «Сроки мы сообщим вам своевременно. Также и откроем своевременно аккредитацию».
Путину необязательно участвовать в предвыборных дебатах: «Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе».
О Кагарлицком
В Кремле не могут сказать, знает ли Путин об ужесточении наказания политологу Борису Кагарлицкому за оправдание терроризма, и не планируют высказываться по этому вопросу: «Мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать».
Об объявлении прибалтийских чиновников в розыск
«Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране».
Об обострении между Ереваном и Баку
Сообщения о новом обострении отношений между Арменией и Азербайджаном — это «тревожные новости». «Обе стороны призываем к сдержанности».
«Будем очень внимательно наблюдать и продолжать наши контакты с обеими сторонами».
В Кремле надеются, что процесс заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном все же продолжится.
Об общении Путина и Карлсона
У Путина был «краткий разговор на ногах» с американским журналистом Такером Карлсоном после записи интервью.
В Европе после выхода интервью Путина уже обсуждают «целесообразность продолжения неконструктивной линии» в отношениях с Россией. «Это очень резонансное интервью».
О борьбе с «российской пропагандой» в ЕС
Что касается встречи глав МИД Германии, Польши и Франции, посвященной борьбе с «российской пропагандой», в Европе любые источники, которые «пытаются освещать события с разных сторон», «сразу признаются инструментами пропаганды».
«Это абсолютно идет вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей карать неугодные им СМИ. Такое сейчас в Европе случается часто».
О защите активов РФ за рубежом
Любые попытки изъять российскую собственность за рубежом незаконны: «Мы будем преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к таким решениям».
Изъятие чужих активов станет «серьезным потрясением для всех устоев мировой экономики».
Об урегулировании в Палестине
В Кремле «готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня», в том числе и инициативы США.
«Действия должны быть конструктивными, они должны быть нацеленными на комплексное решение проблемы» в рамках резолюций Совбеза ООН.