Летом часть набережных в Большой Ялте закроют на ремонт

«Наша задача, чтобы в сезон этого года ни один населенный пункт не остался без пляжных территорий, потому что мы понимаем, что какую-то часть нам придется все-таки закрыть на время проведения ремонтных работ. Мы должны таким образом обустроить работу, чтобы в каждом поселке остались доступные пляжи, и мы это сделаем», — пообещала мэр города.