Главный инспектор МВД РФ Басак стал замначальника полиции Самарской области

В руководстве ГУ МВД Самарской области появилась новая фамилия. Главный инспектор МВД РФ Сергей Басак стал заместителем начальника. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Однако пока там не отображается биография и прежние места работы нового сотрудника. Известно только, что Басак является генерал-майором внутренней службы. Судя по данным разных территориальных ведомств, главный инспектор МВД России проводил в регионах приемы граждан.
Напомним, в 2022 году новым начальником ГУ МВД по Самарской области назначили специалиста из Кемеровской области, генерал-лейтенанта Игоря Иванова. В качестве важных направлений деятельности полиции он называл усиление патрулей ППС и ДПС, возрождение добровольной народной дружины. Также Игорь Иванов собирался «встряхнуть» самарских полицейских.