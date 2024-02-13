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Для перезахоронения останков самарского губернатора Аксакова могут потребоваться ДНК-экспертизы

Власти Самарской области рассказали о месте и сроках перезахоронения останков губернатора Григория Аксакова.
Источник: Комсомольская правда

В правительстве Самарской области рассказали о работе по увековечению памяти Аксаковых и о том, когда планируется перезахоронить останки седьмого губернатора Самарской губернии Григория Аксакова.

— Губернатор держит весь комплекс вопросов увековечения памяти Аксакова на постоянном контроле. Ранее им было принято решение о достойном перезахоронении останков знаменитого земляка. Однако вопросы определения конкретного места и возможных сроков требовали дополнительной проработки, — сообщил и.о. вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Дмитрий Кочергин.

Отмечается, что любое перемещение праха усопших должно быть юридически корректным. Кроме того, важно учитывать тот факт, что в разрушенном фамильном склепе семьи Аксаковых покоились останки сразу нескольких человек.

— Чтобы точно убедиться, что будет перезахоронен именно седьмой самарский губернатор, требуется проведение ряда генетических ДНК-экспертиз сохранившихся костных останков. При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн пытается форсировать сроки перезахоронения, что может нанести ущерб научной достоверности и действующему законодательству. Мы находимся в плотном контакте с Аксаковским комитетом и уверены, что поставленная Губернатором задача будет выполнена, в соответствии со всеми канонами и правилами.

рассказал Дмитрий Кочергин

Предварительное место погребения уже выбрали. Им может стать территория Самарского Иверского женского монастыря. Для этого нужно согласование с Самарской епархией. Кочергин обращает внимание, что Русская Православная Церковь тщательно относится к вопросам достоверности захороненных останков.