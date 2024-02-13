Для перезахоронения останков самарского губернатора Аксакова могут потребоваться ДНК-экспертизы

— Чтобы точно убедиться, что будет перезахоронен именно седьмой самарский губернатор, требуется проведение ряда генетических ДНК-экспертиз сохранившихся костных останков. При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн пытается форсировать сроки перезахоронения, что может нанести ущерб научной достоверности и действующему законодательству. Мы находимся в плотном контакте с Аксаковским комитетом и уверены, что поставленная Губернатором задача будет выполнена, в соответствии со всеми канонами и правилами.