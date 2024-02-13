Для перезахоронения останков самарского губернатора Аксакова могут потребоваться ДНК-экспертизы

В правительстве Самарской области рассказали о работе по увековечению памяти Аксаковых и о том, когда планируется перезахоронить останки седьмого губернатора Самарской губернии Григория Аксакова.
— Губернатор держит весь комплекс вопросов увековечения памяти Аксакова на постоянном контроле. Ранее им было принято решение о достойном перезахоронении останков знаменитого земляка. Однако вопросы определения конкретного места и возможных сроков требовали дополнительной проработки, — сообщил и.о. вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Дмитрий Кочергин.
Отмечается, что любое перемещение праха усопших должно быть юридически корректным. Кроме того, важно учитывать тот факт, что в разрушенном фамильном склепе семьи Аксаковых покоились останки сразу нескольких человек.
— Чтобы точно убедиться, что будет перезахоронен именно седьмой самарский губернатор, требуется проведение ряда генетических ДНК-экспертиз сохранившихся костных останков. При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн пытается форсировать сроки перезахоронения, что может нанести ущерб научной достоверности и действующему законодательству. Мы находимся в плотном контакте с Аксаковским комитетом и уверены, что поставленная Губернатором задача будет выполнена, в соответствии со всеми канонами и правилами.
Предварительное место погребения уже выбрали. Им может стать территория Самарского Иверского женского монастыря. Для этого нужно согласование с Самарской епархией. Кочергин обращает внимание, что Русская Православная Церковь тщательно относится к вопросам достоверности захороненных останков.