Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Эксперты отмечают, что шансы на то, что законопроект теперь примут в палате представителей, невелики. Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон ранее уже заявил, что контролируемая Республиканской партией США палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.