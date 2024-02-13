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Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту границы США, за одобрение проголосовали 70 сенаторов, 29 выступили против, следует из результатов голосования.
Источник: AP 2023

Законопроект предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю — в размере около 14 миллиардов. Ранее законопроект прошел процедурное одобрение в сенате без мер по ужесточению охраны границы США.

Эксперты отмечают, что шансы на то, что законопроект теперь примут в палате представителей, невелики. Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон ранее уже заявил, что контролируемая Республиканской партией США палата представителей не станет рассматривать пакетный законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.