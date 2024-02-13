Медведчук рассказал подробности своего обмена в 2022 году

«Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый. В общих списках на обмен были боевики “Азова” (террористическая организация, ее деятельность запрещена в России.— ''Ъ''), иностранцы и другие военнослужащие. Но меня обменяли на десять иностранцев из общего списка», — сказал господин Медведчук.
Обмен Виктора Медведчука и российских военных на украинских солдат и иностранных наемников прошел в аэропорту Анкары 22 сентября 2022 года. По данным WSJ, борт с десятью иностранцами, участвовавшими в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, сопровождал российский бизнесмен Роман Абрамович. В рамках обмена Украина получила 215 военнопленных, в том числе 5 командиров батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), Россия — 56 военнопленных и Виктора Медведчука.
Виктор Медведчук был депутатом Верховной рады и главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На Украине ему грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену. С мая 2021 года он находился под домашним арестом. Украинские власти утверждали, что в феврале 2022 года он сбежал и скрывался, его задержали в апреле. В январе 2023 года, уже после обмена, господин Медведчук был лишен депутатского мандата на Украине.
Александра Горошилова