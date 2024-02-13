Медведчук рассказал подробности своего обмена в 2022 году

Виктор Медведчук был депутатом Верховной рады и главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На Украине ему грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену. С мая 2021 года он находился под домашним арестом. Украинские власти утверждали, что в феврале 2022 года он сбежал и скрывался, его задержали в апреле. В январе 2023 года, уже после обмена, господин Медведчук был лишен депутатского мандата на Украине.