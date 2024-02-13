Сталин в огороде. Мифы и факты о бюсте вождя из поселка Сайлык под Ташкентом

В прошлом веке памятник Иосифу Сталину был установлен в поселке Сайлык Бостанлыкского района Ташкенсткой области, как это было во всех городах и поселках СССР.
Когда в 1961 году во время развенчания культа личности Сталина по всему Советскому Союзу сносили памятники кровавому вождю народов, жительница поселка Лазокат Нормирзаева установила его бюст у себя на участке. По воспоминаниям очевидцев, памятник пользовался популярностью: туристы специально приезжали посмотреть на него, а местные жители с гордостью показывали дорогу к дому Лазокат.
В 2010 году в СМИ появилась публикация об этом памятнике и его хозяйке, фотографии из нее распространились по сайтам и СМИ, и до сих пор они всплывают в социальных сетях, рассказывая историю памятника, который будто бы так и стоит на участке Лазокат.
Но только не в интернете! Спустя 14 лет на просторах сети фотографии памятника продолжают тиражироваться и обсуждаться, а пользователи до сих пор думают, что он так и находится в Сайлыке и планируют его навестить, чтобы заселфиться с давно демонтированным отцом народов.