Сталин в огороде. Мифы и факты о бюсте вождя из поселка Сайлык под Ташкентом

В 2010 году в СМИ появилась публикация об этом памятнике и его хозяйке, фотографии из нее распространились по сайтам и СМИ, и до сих пор они всплывают в социальных сетях, рассказывая историю памятника, который будто бы так и стоит на участке Лазокат.