Ирина Влах обратилась к гражданам: «Референдум о нейтралитете все равно состоится. Сейчас или позже…».
Ирина Влах, основатель «Платформы Молдова», выступила сегодня с «Обращением к гражданам Республики Молдова», в котором призвала их проявить максимальную бдительность и следить за заявлениями и действиями властей, в контексте того, что «правительство не пожелало узнать позицию народа в отношении принципа нейтралитета» и «нельзя исключать, что в какой-то момент оно прибегнет к действиям и сценариям, опасным для Республики Молдова, для граждан».
Бывший башкан Гагаузии в ходе брифинга напомнила, что в течение последнего времени предприняла ряд шагов, целью которых было убедить власти вынести на референдум, который пройдет одновременно с президентскими выборами, дополнительный вопрос о нейтральном статусе Республики Молдова.
Она отметила, что выдвинула это предложение, исходя из заявлений представителей правительства Республики Молдова: «…Если у тех, кто стоит во главе внешней политики Республики Молдова, есть сомнения относительно нейтралитета, я решила, что логично предложить руководству страны узнать, каково мнение народа по этому вопросу».
По ее словам, никаких дополнительных средств из государственного бюджета на это потрачено не было бы, ведь президент уже предложила провести референдум одновременно с президентскими выборами. Все, что требовалось от лиц, принимающих решения, — это согласиться на вынесение на референдум еще одного вопроса.
Ирина Влах подчеркнула, что ее предложение было проигнорировано представителями власти, а некоторые СМИ, «подконтрольные правительству, намеренно исказили суть ее обращения».
Основатель Платформы напомнила, что она направила открытое письмо президенту Майе Санду, «которое также было подхвачено некоторыми СМИ».
Ирина Влах в этой связи обратилась непосредственно к гражданам: "Уважаемые граждане Республики Молдова! Эта неординарная ситуация побудила меня обратиться к вам. Исходя из отношения правительства к действиям, предпринятым мной и моей командой в последние недели, я делаю вывод, что власти уже приняли решение, как поступать с нейтралитетом Республики Молдова в будущем, и не нуждаются в мнении народа. Возможно, они боятся, что мнение граждан Республики Молдова нарушит уже намеченные ими планы и обязательства, которые у них перед кем-то есть. Иначе нельзя объяснить нежелание власть имущих узнать мнение народа по такому важному вопросу, как нейтралитет.
Допускаю, что представители власти не в полной мере понимают суть этого важного понятия. Поэтому хотелось бы напомнить им, что означает нейтралитет — «Политический и правовой статус государства, при которых оно не участвует в конфликтах между другими государствами, не оказывает поддержку враждующим государствам, а в мирное время отказывается от участия в заключении альянсов и военных пактов». Разве не это сейчас, как никогда, необходимо Республике Молдова?! Почему вы, представители правительства, не хотите спросить у граждан, хотят ли они этого или хотят ли они быть втянутыми в различные военно-политические авантюры?! Почему вы, правительство, считаете, что вправе решать за народ столь важный вопрос?!
Уважаемые граждане! Поскольку правительство не пожелало узнать позицию народа в отношении принципа нейтралитета, нельзя исключать, что в какой-то момент оно прибегнет к действиям и сценариям, опасным для Республики Молдова, для граждан. Поэтому «Платформа Молдова» призывает вас проявить максимальную бдительность и внимательно следить за заявлениями и действиями руководства страны.
В свою очередь, мы возлагаем на себя миссию отслеживать ситуацию и информировать граждан о любых отклонениях правительства от принципа нейтралитета. Мы не позволим втянуть Республику Молдова в сценарии, противоречащие интересам страны и ее граждан. А референдум о нейтралитете все равно состоится. Сейчас или позже. Потому что решение по этому важнейшему вопросу должен принимать народ, а не Майя Санду и ее партия!".
Источник: tribuna.md.