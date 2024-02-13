Ирина Влах обратилась к гражданам: «Референдум о нейтралитете все равно состоится. Сейчас или позже…».

Допускаю, что представители власти не в полной мере понимают суть этого важного понятия. Поэтому хотелось бы напомнить им, что означает нейтралитет — «Политический и правовой статус государства, при которых оно не участвует в конфликтах между другими государствами, не оказывает поддержку враждующим государствам, а в мирное время отказывается от участия в заключении альянсов и военных пактов». Разве не это сейчас, как никогда, необходимо Республике Молдова?! Почему вы, представители правительства, не хотите спросить у граждан, хотят ли они этого или хотят ли они быть втянутыми в различные военно-политические авантюры?! Почему вы, правительство, считаете, что вправе решать за народ столь важный вопрос?!