Михаил Котюков и Валентина Матвиенко обсудили развитие Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Глава региона отметил, что экономика региона адаптировалась к новым условиям. Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда, рост зарплаты составил 6,4%. Край сохраняет лидирующие позиции по объёму строительства. Объём жилищного строительства за год вырос на 16,8%. По доходам бюджета регион занял седьмое место, что является хорошим результатом. В Красноярском крае реализуется около 200 инвестиционных проектов.
При этом до 2030 года будут созданы 130 тысяч новых рабочих мест. Губернатор отметил, что в регионе готовится программа по развитию опорных населённых пунктов Красноярского края.
«Уверена, что будет выполнено поручение Президента по газификации к 2028 году, и мы будем держать этот вопрос на контроле. Газификация — это улучшение экологии, это возможность модернизации промышленных производств, внедрение строгих экологических стандартов и это иные условия жизни и для людей. Мне кажется, что и Вы и новая команда, которая пришла вместе с Вами, способны решать эти задачи, и оправдать ожидания граждан. Очень важно повысить требовательность и к собственникам промышленных предприятий — ТЭЦ и других, чтобы они понимали тоже свою ответственность за чистый воздух в Красноярске, за социальную сферу и многое другое», — сказала Валентина Матвиенко.
Ранее сообщалось о том, что Валентина Матвиенко посетила СФУ и Красноярскую краевую клиническую больницу, ознакомившись с их деятельностью.