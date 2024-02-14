Михаил Котюков и Валентина Матвиенко обсудили развитие Красноярского края

«Уверена, что будет выполнено поручение Президента по газификации к 2028 году, и мы будем держать этот вопрос на контроле. Газификация — это улучшение экологии, это возможность модернизации промышленных производств, внедрение строгих экологических стандартов и это иные условия жизни и для людей. Мне кажется, что и Вы и новая команда, которая пришла вместе с Вами, способны решать эти задачи, и оправдать ожидания граждан. Очень важно повысить требовательность и к собственникам промышленных предприятий — ТЭЦ и других, чтобы они понимали тоже свою ответственность за чистый воздух в Красноярске, за социальную сферу и многое другое», — сказала Валентина Матвиенко.