«Что творится»: после речи Алиханова калининградцы просят не запрещать Канта

Калининградцы поинтересовались у губернатора, следует ли рассматривать его высказывания «как призыв к действию», то есть как «полный запрет» философа. «Книги, цитаты, переименовать университет, что назван его именем, ну и в конце концов, его могила. Просто мы теперь в полном непонимании ситуации», — говорится в одном из комментариев. «Пожалуйста, не убирайте могилу Канта и качели с надписями цитат Канта. Даже если Кант виноват в ситуации на Украине, то это не значит, что он плохой философ. Тем более он родился еще задолго до СВО и, возможно, он не хотел никаких конфликтов между странами», — написала одна из подписчиц.