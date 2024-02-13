Дрозденко: разработка гранитного карьера «Вуокса» продолжится

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко раскрыл планы региона на гранитный карьер «Вуокса» и прилегающую к нему территорию в Выборгском районе.
Как заявил глава Ленобласти, по итогам заседания комитета по природным ресурсам было решено продолжить разработку карьера для получения полезных ископаемых.
Карьер располагает большим запасом гранитного щебня, разработка которого инвестором «Балтдорстрой» обеспечит крайне востребованным сырьем областные дорожные стройки, проекты благоустройства территорий и создаст новые рабочие места в Выборгском районе, — поделился губернатор.
В дальнейшем на территории карьера власти региона обустроят рекреационно-туристическую зону «по подобию горного парка Рускеалы».