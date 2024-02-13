Белорусская армия отработала активную оборону на юго-западе страны

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Тактические занятия провели белорусские военные на учебном объекте «Узел сопротивления» на базе Кобринского укрепрайона, сообщила пресс-служба Минобороны.
Занятия прошли с военнослужащими 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
«Гвардейцы отрабатывали вопросы ведения активной обороны удерживаемых позиций с использованием артиллерии и беспилотных летательных аппаратов», — пояснили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Беларуси развивают систему укрепленных районов и узлов сопротивления. Например, в 2023 году был создан узел сопротивления в Гомельской области.
Также в Минобороны сообщили, что с 13 по 14 февраля в Минске проводится командно-штабная тренировка с органами управления теробороны столицы. Тренировкой руководит начальник управления территориальной обороны — замначальника Генштаба Вооруженных сил полковник Дмитрий Стрешинский.
«В ней (тренировке — Sputnik) принимают участие офицеры военных комиссариатов, а также представители силовых ведомств города Минска», — говорится в сообщении.