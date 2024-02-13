Глава Бюро по евроинтеграции Молдовы обсудила в Бухаресте процесс переговоров с ЕС

В числе прочего отмечена возможность применения Молдовой на практике конкретных примеров опыта Румынии в процессе присоединения к Евросоюзу. В связи с этим официальные лица договорились активизировать сотрудничество между Бюро европейской интеграции РМ и Министерством иностранных дел Румынии, а также другими профильными учреждениями в этом вопросе.