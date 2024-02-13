Глава Бюро по евроинтеграции Молдовы обсудила в Бухаресте процесс переговоров с ЕС

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы Кристина Герасимов заявила, что Румыния является главным сторонником республики в процессе переговоров о вступлении в ЕС.
«Наши отношения сильнее, чем когда-либо, и мы продолжим углублять их в духе нашего стратегического партнерства и общности языка, культуры и истории», — заявила Герасимов во время своего визита в Бухарест по приглашению главы МИД Румынии Луминицы Одобеску.
Пресс-служба правительства Молдовы сообщает, что в ходе встречи официальные лица обсудили следующие шаги Молдовы в переговорном процессе с Евросоюзом. Также в беседе были затронуты результаты недавнего визита молдавского вице-премьера в Брюссель, где был дан старт первому этапу оценки законодательства Молдовы на соответствие нормам ЕС.
В числе прочего отмечена возможность применения Молдовой на практике конкретных примеров опыта Румынии в процессе присоединения к Евросоюзу. В связи с этим официальные лица договорились активизировать сотрудничество между Бюро европейской интеграции РМ и Министерством иностранных дел Румынии, а также другими профильными учреждениями в этом вопросе.
В Бухаресте Герасимов также встретилась с главой сената Румынии Николае Чукэ, в беседе с которым также заручилась поддержкой европейского курса Молдовы со стороны румынских законодателей.