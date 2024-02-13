Сырский заявил о переходе ВСУ к обороне

Он также заявил, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева и посетовал на ее недостаточность. «Нам не хватает поддержки, как я уже сказал, боеприпасов и техники», — подчеркнул Сырский. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок использования. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», — добавил он.