Сырский заявил о переходе ВСУ к обороне

«Ситуацию [на передовой] в настоящее время можно оценить как сложную. Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции», — заявил он в интервью, запись которого была размещена на YouTube. По словам Сырского, в ходе оборонительных действий ВСУ, помимо прочего, будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны.
Он также заявил, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева и посетовал на ее недостаточность. «Нам не хватает поддержки, как я уже сказал, боеприпасов и техники», — подчеркнул Сырский. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок использования. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», — добавил он.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на эту должность Сырского, который до этого был командующим Сухопутными войсками ВСУ.