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Зачем Эмир Катара лично встретил Токаева, объяснил посол

Посол Казахстана в Катаре Арман Исагалиев рассказал о том, кого лично встречает Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и что это значит, сообщает Zakon.kz.
Источник: akorda.kz

По его словам, подобный знак шейх оказывает в основном главам «братских государств», таких как Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман и Турция. Для Катара это высокая оценка отношения Эмира к предстоящим переговорам.

«Когда эмир Катара приезжал в Астану 2 раза, президент (Касым-Жомарт Токаев — ред.) сам выходил встречать к трапу. Сегодня происходит тоже самое. В дипломатии это высший показатель уважения и оценки этого визита».

Арман Исагалиев

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту «Хамад» в Дохе президента Казахстана встретил Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.