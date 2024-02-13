Зачем Эмир Катара лично встретил Токаева, объяснил посол

По его словам, подобный знак шейх оказывает в основном главам «братских государств», таких как Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман и Турция. Для Катара это высокая оценка отношения Эмира к предстоящим переговорам.
«Когда эмир Катара приезжал в Астану 2 раза, президент (Касым-Жомарт Токаев — ред.) сам выходил встречать к трапу. Сегодня происходит тоже самое. В дипломатии это высший показатель уважения и оценки этого визита».
Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с государственным визитом в Катар. В международном аэропорту «Хамад» в Дохе президента Казахстана встретил Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.