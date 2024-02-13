Нобелевский лауреат заявил о росте политического экстремизма в США

Доклад спецпрокурора Хера был обнародован 8 февраля, он был посвящен завершению расследования дела ненадлежащем хранении Байденом секретных документов, из-за которого президенту могло грозить уголовное наказание. В докладе отмечается, что американский лидер хранил у себя бумаги «по невинной ошибке» из-за проблем с памятью. В ходе общения с командой спецпрокурора Байден не мог вспомнить даты и путался в деталях.