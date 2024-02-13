Сийярто заявил, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО

БУДАПЕШТ, 13 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО и не собирается на них нападать. Глава венгерского МИД выразил несогласие с заявлениями некоторых западных политиков, в частности министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, о вероятном нападении российских вооруженных сил на Североатлантический альянс.
«Зачем им это делать? НАТО намного сильнее России. Какой в этом смысл?» — сказал Сийярто в интервью хорватскому информационному агентству HINA. «Россия ни для одной стран НАТО не представляет угрозы для безопасности», — добавил министр, беседовавший с журналистами 12 февраля во время поездки в хорватский город Петриня, где проживает венгерское меньшинство. Выдержки из его интервью были распространены в Будапеште информационным агентством MTI.
Сийярто уже второй раз за последние пять дней опровергает утверждения западных политиков о том, что страны НАТО могут подвергнуться нападению России. 9 февраля, выступая в Гарвардском университете в США, он заявил, что НАТО в военном отношении гораздо сильнее России и поэтому члены альянса не должны опасаться нападения с ее стороны. Министр отметил, что не видит такой угрозы, потому что это было бы совершенно нелогично.
В то же время, находясь на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Сийярто заявил 7 февраля в интервью телекомпании М1 о необходимости не допустить военного конфликта между НАТО и Россией из-за Украины. Сейчас самая важная задача для европейцев и членов НАТО — предотвратить возможный конфликт между Россией и альянсом, который, очевидно, будет означать начало третьей мировой войны, подчеркнул тогда глава МИД.
9 февраля министр обороны Дании сказал газете Jyllands-Posten, что, по его мнению, НАТО подвергнется нападению русских. Раньше такое не предполагалось, но теперь все полностью изменилось, утверждал политик.
Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в ночь на 9 февраля, что руководство НАТО старается запугать население ее стран мнимой российской угрозой, но аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди прекрасно понимают, что это фейк.