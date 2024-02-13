Сийярто заявил, что Россия не представляет угрозы для стран НАТО

Сийярто уже второй раз за последние пять дней опровергает утверждения западных политиков о том, что страны НАТО могут подвергнуться нападению России. 9 февраля, выступая в Гарвардском университете в США, он заявил, что НАТО в военном отношении гораздо сильнее России и поэтому члены альянса не должны опасаться нападения с ее стороны. Министр отметил, что не видит такой угрозы, потому что это было бы совершенно нелогично.