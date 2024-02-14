Россотрудничество прервало контакты с ректором университета в Узбекистане

Ранее Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил, что жителям Узбекистана, которые не знают узбекского, стоит выбрать, кто они — оккупанты или идиоты.
«В связи с публичными оскорбительными русофобскими высказываниями… Шерзода Кудратходжаева Россотрудничество, в соответствии с существующими внутренними протоколами, исключает любое с ним общение и контакты, а также и с возглавляемыми им структурами, до момента, пока от господина Кудратходжаева не последует исчерпывающих и достоверных извинений», — написал Примаков в своем Telegram-канале.
«Уверен, что господин Кудратходжаев не будет в обиде, если не только он сам, но и его близкие не смогут получить возможность учиться в России, вести с ней выгодно бизнес, участвовать в стажировках или даже просто посещать так яростно нелюбимую им страну», — добавил он.
Примаков отметил, что «русофобское мнение» Кудратходжаева не популярно в Узбекистане.
«Уверен, что сотни и тысячи молодых людей, желающих получить образование в России, растущий торговый оборот между нашими странами, туризм, ценности дружбы, взаимопомощи, объединяющая нас историческая память о Великой Отечественной войне, восстановлении Ташкента после землетрясения, — все это и многое другое каждую минуту подтверждает, что русофоб Кудратходжаев — простой отщепенец, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители», — заключил он.