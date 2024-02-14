Россотрудничество прервало контакты с ректором университета в Узбекистане

«Уверен, что господин Кудратходжаев не будет в обиде, если не только он сам, но и его близкие не смогут получить возможность учиться в России, вести с ней выгодно бизнес, участвовать в стажировках или даже просто посещать так яростно нелюбимую им страну», — добавил он.