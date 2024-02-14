Аналитики предостерегли США от затягивания конфликта на Украине

Исследователи доказывают, что ставка на затяжной конфликт и его эскалацию может иметь «необратимые и долгосрочные негативные» последствия для американских интересов, а «ястребиная» политика в Европе сделает новую конфронтацию с Россией более, а не менее вероятной.