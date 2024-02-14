В Госдепе сообщили, что большинство в Конгрессе США выступает за помощь Украине

«Наши союзники знают, что у нас есть внутриполитические дела, как и у них, и они могут наблюдать за процессом в Конгрессе. Они, как и я, видели, что подавляющее большинство членов Палаты представителей, как и Сената, готовы поддержать инициативу о дополнительном финансировании, когда руководство выведет ее на голосование», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как США могли бы поддержать союзников, пока инициатива о дополнительном финансировании Украины не одобрена Конгрессом. О’Брайен подчеркнул, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен принять решение о голосовании.