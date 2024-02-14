В Госдепе сообщили, что большинство в Конгрессе США выступает за помощь Украине

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Значительное большинство членов Палаты представителей и Сената Конгресса США поддерживают законопроект о выделении финансирования в помощь Украине, Израилю и Тайваню, и союзники Вашингтона знают об этом. С таким утверждением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящим визитам госсекретаря США Энтони Блинкена в Германию и Албанию.
«Наши союзники знают, что у нас есть внутриполитические дела, как и у них, и они могут наблюдать за процессом в Конгрессе. Они, как и я, видели, что подавляющее большинство членов Палаты представителей, как и Сената, готовы поддержать инициативу о дополнительном финансировании, когда руководство выведет ее на голосование», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как США могли бы поддержать союзников, пока инициатива о дополнительном финансировании Украины не одобрена Конгрессом. О’Брайен подчеркнул, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон должен принять решение о голосовании.
Дипломат выразил надежду на то, что законопроект в итоге будет одобрен. «Я верю, что США поступят правильно, потому что все мы понимаем, что если мы оказываем поддержку союзникам, то все мы становимся сильнее вместе», — добавил он.
Сенат Конгресса одобрил законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд предлагается направить на поддержку Киева, $14,1 млрд — на помощь Израилю. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее называл законопроект «заведомо непроходным».
Последний транш американской военной помощи Украине оценивался в $250 млн. Он был выделен в декабре 2023 года из средств, одобренных Конгрессом в 2022 году.