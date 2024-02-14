Главу Пентагона Остина выпиcали из больницы

Это вторая госпитализация Ллойда Остина с начала года. 1 января он был доставлен в больницу из-за осложнения после плановой медицинской процедуры. Позднее стало известно, что у главы Пентагона обнаружили рак простаты. Пентагон сообщил Белому дому и Конгрессу о госпитализации господина Остина только спустя несколько дней. 15 января его выписали из больницы.