Главу Пентагона Остина выпиcали из больницы

О скорой выписке Ллойда Остина из больницы накануне сообщала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Его обязанности на время госпитализации исполняла замминистра обороны Кэтлин Хикс. «По совету врачей господин Остин какое-то время будет выполнять свои обязанности удаленно из дома, прежде чем вернуться к работе в Пентагоне позднее на этой неделе», — сообщили в Пентагоне.
По данным WP, Ллойд Остин должен был лично отправиться в Брюссель на заседание по Украине, однако, по совету врачей, он присоединится к встрече по видеосвязи. 15 февраля планируется заседание министров обороны стран НАТО. Вместо господина Остина на встречу поедет представитель США в альянсе Джули Смит, отмечает WP.
Ллойда Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида 12 февраля из-за проблем с мочевым пузырем. 70-летний министр был помещен в отделение интенсивной терапии. В Пентагоне отметили, что госпитализация не была связана с осложнениями из-за рака простаты.
Это вторая госпитализация Ллойда Остина с начала года. 1 января он был доставлен в больницу из-за осложнения после плановой медицинской процедуры. Позднее стало известно, что у главы Пентагона обнаружили рак простаты. Пентагон сообщил Белому дому и Конгрессу о госпитализации господина Остина только спустя несколько дней. 15 января его выписали из больницы.
Лусине Баласян