Спикер Палаты представителей США не намерен сейчас ставить на голосование помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон не собирается в настоящее время выносить на голосование законопроект о продолжении оказания помощи Украине. Он подтвердил это во вторник порталу Punchbowl News.
На вопрос о том, намерен ли он следовать примеру руководства Сената Конгресса и выносить на рассмотрение этот документ, Джонсон ответил отрицательно. «Разумеется, не сейчас. Мы занимаемся процессом ассигнований (согласованием расходов на деятельность министерств и ведомств в рамках до сих пор не принятого федерального бюджета на 2024 финансовый год — прим. ТАСС). Нас поджимают крайние сроки. К этому и приковано в данный момент внимание Палаты представителей», — заявил Джонсон.
Таким образом, он фактически отверг призыв поставить на голосование в Палате представителей законопроект о продолжении помощи Украине, Израилю и Тайваню, прозвучавший во вторник со стороны лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митча Макконнелла. Последний выразил надежду на то, что «большинство демократов и республиканцев в Палате представителей» одобрит вслед за Сенатом законотворческие инициативы, позволяющие продолжать оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Американская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.
Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США.
Во вторник рано утром Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. Джонсон указал в понедельник, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис — «наиболее серьезную проблему», стоящую перед США. Кроме того, Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост, называл на днях выработанный сенаторами вариант законопроекта «заведомо непроходным» в Палате представителей.