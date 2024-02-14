Спикер Палаты представителей США не намерен сейчас ставить на голосование помощь Киеву

На вопрос о том, намерен ли он следовать примеру руководства Сената Конгресса и выносить на рассмотрение этот документ, Джонсон ответил отрицательно. «Разумеется, не сейчас. Мы занимаемся процессом ассигнований (согласованием расходов на деятельность министерств и ведомств в рамках до сих пор не принятого федерального бюджета на 2024 финансовый год — прим. ТАСС). Нас поджимают крайние сроки. К этому и приковано в данный момент внимание Палаты представителей», — заявил Джонсон.