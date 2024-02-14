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Болтон заявил, что выход США из НАТО будет означать конец альянса

Бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности отметил, что такое решение станет катастрофой для авторитета Вашингтона.
Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. НАТО в случае выхода Соединенных Штатов из ее состава фактически прекратит свое существование, это станет ударом по репутации Вашингтона. Такое мнение выразил в опубликованном во вторник интервью журналу Politico бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Это означало бы конец НАТО. Мы [США] являемся лидерами НАТО, от нее остались бы лишь пережитки наподобие структуры Евросоюза, но это имело бы последствия за пределами Европы и Северной Америки», — сказал он. «Я считаю, что это было бы катастрофой для авторитета США в мире. Если мы хотим оставить НАТО за бортом, ни один союз с участием США не будет надежным», — убежден Болтон.

Собеседник Politico выразил сомнение в том, что инициатива Конгресса США по ограничению полномочий президента единолично принимать решение о выходе страны из альянса сможет остановить Трампа, если он будет переизбран главой государства. «Вопрос о том, может ли президент в одностороннем порядке принимать решение о выходе из договора, никогда не был окончательно решен, но подобное неоднократно происходило в американской истории, — сказал Болтон. — Я лично участвовал в нескольких эпизодах: Джордж Буш — младший вышел из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Трамп — из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу с Россией. Конгрессу это не нравится, но, думаю, с точки зрения конституции это полностью в руках президента».

По мнению Болтона, даже если возможное решение о выходе США из НАТО будет обжаловано в американском суде, разбирательство будет длиться не менее двух или трех лет и альянсу будет нанесен серьезный ущерб.

В середине декабря 2023 года Конгресс включил в Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону NDAA на 2024 финансовый год пункт, ограничивающий возможность президента единолично принимать решение о выходе из НАТО.

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