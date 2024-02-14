Болтон заявил, что выход США из НАТО будет означать конец альянса

Собеседник Politico выразил сомнение в том, что инициатива Конгресса США по ограничению полномочий президента единолично принимать решение о выходе страны из альянса сможет остановить Трампа, если он будет переизбран главой государства. «Вопрос о том, может ли президент в одностороннем порядке принимать решение о выходе из договора, никогда не был окончательно решен, но подобное неоднократно происходило в американской истории, — сказал Болтон. — Я лично участвовал в нескольких эпизодах: Джордж Буш — младший вышел из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Трамп — из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу с Россией. Конгрессу это не нравится, но, думаю, с точки зрения конституции это полностью в руках президента».