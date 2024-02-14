О приезде во Владивосток северокорейских рабочих заявило СМИ Южной Кореи

Представительство МИД России во Владивостоке в своём Telegram-канале также упомянуло статью из «Чосон ильбо» и привело следующую цитату из южнокорейской газеты: «Правительственный чиновник сообщил: “В прошлом году мы много раз слышали, что Северная Корея отбирает рабочих для отправки в Россию, и было несколько сообщений разведки о том, что рабочие отправляются, но окончательного подтверждения этому не получено до сих пор”.