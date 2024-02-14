О приезде во Владивосток северокорейских рабочих заявило СМИ Южной Кореи

Около 300 северокорейских рабочих прибыли в район недалеко от Владивостока по железной дороге 5-го февраля. Об этом сообщила крупнейшая газета Республики Корея «Чосон ильбо».
Корейские журналисты ссылаются на информацию, которую им сообщил старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Чо Хан Бом. Он рассказал, что по свидетельству из местных источников, более 300 северокорейских рабочих прибыли во Владивосток через станцию Хасан в России. При себе они имели большой багаж, который выгрузили на вокзале. На местном уровне ходит много слухов о том, что приток новых северокорейских рабочих продолжится и в будущем, отметил собеседник.
Южнокорейская газета отмечает, что после саммита Россия-Северная Корея, состоявшегося в сентябре прошлого года, тесные отношения между двумя странами, похоже, ускоряются во всех направлениях, включая военное сотрудничество, экономические, культурные и политические вопросы.
Представительство МИД России во Владивостоке в своём Telegram-канале также упомянуло статью из «Чосон ильбо» и привело следующую цитату из южнокорейской газеты: «Правительственный чиновник сообщил: “В прошлом году мы много раз слышали, что Северная Корея отбирает рабочих для отправки в Россию, и было несколько сообщений разведки о том, что рабочие отправляются, но окончательного подтверждения этому не получено до сих пор”.