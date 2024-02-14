Глава МВБ США стал вторым министром в истории, которому объявили импичмент

Ранее палата представителей по итогам проведенного голосования приняла резолюцию об объявлении Майоркасу импичмента. Это решение поддержали 214 конгрессменов, против выступили 213.
В прошлый раз палата представителей принимала резолюцию об импичменте военному министру Уильяму Белнапу 2 марта 1876 года за обвинения в коррупционном скандале. В тот же день он подал в отставку.
Тем не менее полтора столетия назад главу ведомства защитил сенат, оправдав Белнапа уже после того, как он покинул свой пост.
В случае с Майоркасом, которого палата представителей обвинила в разразившемся в стране миграционном кризисе, сенаторы также с большой вероятностью встанут на сторону министра.
Майоркас является членом правительства президента США, демократа Джо Байдена. Американский лидер его публично поддерживает. Американский сенат, которому предстоит принять окончательное решение по импичменту, в настоящее время также контролируется демократами.