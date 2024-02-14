В Южной Корее заявили о пусках северокорейских ракет в Японском море

КНДР 28 января снова пустила две крылатых ракеты «Пульхвасаль-3−31», заявив, что пуск был произведен с подводной лодки, и за ним уже наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с секретарями ЦК партии, командующим ВМС и другими руководящими кадрами. 30 января КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря, заявив потом, что испытала ракеты «Хвасаль-2». 2 февраля КНДР провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты.