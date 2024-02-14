В Южной Корее заявили о пусках северокорейских ракет в Японском море

«Сегодня, 14 февраля, около 9.00 (3.00 мск) был зафиксирован пуск Северной Кореей нескольких неизвестных крылатых ракет из (района — ред) на северо-востоке Японского (Восточного) моря», — говорится в сообщении военных.
Южнокорейские военные усилили готовность и в тесном сотрудничестве с США следят за дальнейшими действиями КНДР.
Это уже пятое испытание Северной Кореей крылатых ракет за последнее время. Каждый раз южнокорейские военные сообщают о пуске несколько часов спустя после пуска.
Южнокорейские военные 24 января засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее Главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3−31» («Огненная стрела-3−31»), которая находится в разработке.
КНДР 28 января снова пустила две крылатых ракеты «Пульхвасаль-3−31», заявив, что пуск был произведен с подводной лодки, и за ним уже наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с секретарями ЦК партии, командующим ВМС и другими руководящими кадрами. 30 января КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря, заявив потом, что испытала ракеты «Хвасаль-2». 2 февраля КНДР провела испытание сверхкрупной боевой части крылатой ракеты, а также испытательный запуск новой зенитной ракеты.