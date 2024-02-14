Михаил Мишустин: Дальневосточная концессия доказала свою эффективность

Как рассказали в министерстве экономического развития края, построить детский оздоровительный центр планируется в селе Бычиха Хабаровского района в 2025 году. По предварительной оценке, стоимость проекта в действующих ценах составит около 3,8 млрд рублей. Уже завершены проектно-изыскательские работы, подготовлена проектная документация. В текущем году будет получена госэкспертиза и начнутся строительно-монтажные работы. Предполагается, что после открытия центра количество детей, получивших доступ к отдыху и оздоровлению по современным стандартам качества, вырастет на 40%.