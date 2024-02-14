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Первое в этом году заседание Стратегического совета состоялось в Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Первое в этом году заседание Стратегического совета Иркутской области состоялось под руководством главы Правительства региона Константина Зайцева и председателя Законодательного Собрания региона Александра Ведерникова. На совещании обсудили изменения в Стратегию социально-экономического развития Приангарья.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Приветствуя участников заседания, Константин Зайцев напомнил, что одна из главных целей стратегии звучит так: Иркутская область — регион, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, важно, чтобы жители связывали свое будущее с будущим региона.

При реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской области, принятой в начале 2022 года, основные акценты были сделаны на поддержании стабильного уровня экономических и социальных показателей.

«Стратегия, которую приняли в 2022 году, и для реализации которой проделана большая работа, остается надежным фундаментом социально-экономического развития региона. Однако жизнь вносит свои коррективы, и необходимо оперативно принимать те или иные решения, внести изменения, сохраняя главные ориентиры документа», — подчеркнул Константин Зайцев.

Участники заседания рассмотрели проект закона «О внесении изменений в стратегию социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года». Как сообщила министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун, необходимость разработки такого документа обусловлена изменениями федерального законодательства, а также переходом с 1 января 2024 года на новую систему управления государственными программами и необходимостью увязки их параметров со стратегией.

Проектом закона предусмотрены изменения во все четыре приоритета стратегии, с учетом изменений федерального и регионального законодательства скорректирована информация отдельных подразделов, внесены изменения в отраслевые комплексы экономики, в раздел «Территориальное развитие», скорректированы и исключены отдельные мероприятия, в том числе с учетом введенных в 2022 году санкций.

Кроме того, по итогам разработки новых государственных программ и переходом с 1 января этого года на новую систему управления государственными программами дополнительно включены направления: «Правовая среда», «Комплексное пространственное и территориальное развитие Иркутской области», «Лесное хозяйство Иркутской области», «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Мы видим необходимость в комплексной корректировке показателей Стратегии. Учитывая, что первый этап стратегии завершается в 2024 году, в конце прошлого года на заседании Правительства Иркутской области принято решение осуществить корректировку показателей стратегии в 2025 году», — уточнила Наталья Гершун.

По информации пресс-службы облправительства, участники совещания отметили, что законопроект будет рассмотрен в рабочих группах, которые дадут экспертную оценку документа, в дальнейшем он будет вынесен на сессию областного парламента. Кроме того, в ходе заседания рассмотрели вопрос формирования рабочих групп при Стратегическом совете и график их работы.

экономика