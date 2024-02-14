Первое в этом году заседание Стратегического совета состоялось в Иркутской области

По информации пресс-службы облправительства, участники совещания отметили, что законопроект будет рассмотрен в рабочих группах, которые дадут экспертную оценку документа, в дальнейшем он будет вынесен на сессию областного парламента. Кроме того, в ходе заседания рассмотрели вопрос формирования рабочих групп при Стратегическом совете и график их работы.