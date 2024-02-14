Первое в этом году заседание Стратегического совета состоялось в Иркутской области

Приветствуя участников заседания, Константин Зайцев напомнил, что одна из главных целей стратегии звучит так: Иркутская область — регион, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, важно, чтобы жители связывали свое будущее с будущим региона.
При реализации Стратегии социально-экономического развития Иркутской области, принятой в начале 2022 года, основные акценты были сделаны на поддержании стабильного уровня экономических и социальных показателей.
«Стратегия, которую приняли в 2022 году, и для реализации которой проделана большая работа, остается надежным фундаментом социально-экономического развития региона. Однако жизнь вносит свои коррективы, и необходимо оперативно принимать те или иные решения, внести изменения, сохраняя главные ориентиры документа», — подчеркнул Константин Зайцев.
Проектом закона предусмотрены изменения во все четыре приоритета стратегии, с учетом изменений федерального и регионального законодательства скорректирована информация отдельных подразделов, внесены изменения в отраслевые комплексы экономики, в раздел «Территориальное развитие», скорректированы и исключены отдельные мероприятия, в том числе с учетом введенных в 2022 году санкций.
Кроме того, по итогам разработки новых государственных программ и переходом с 1 января этого года на новую систему управления государственными программами дополнительно включены направления: «Правовая среда», «Комплексное пространственное и территориальное развитие Иркутской области», «Лесное хозяйство Иркутской области», «Туризм и индустрия гостеприимства».
«Мы видим необходимость в комплексной корректировке показателей Стратегии. Учитывая, что первый этап стратегии завершается в 2024 году, в конце прошлого года на заседании Правительства Иркутской области принято решение осуществить корректировку показателей стратегии в 2025 году», — уточнила Наталья Гершун.
По информации пресс-службы облправительства, участники совещания отметили, что законопроект будет рассмотрен в рабочих группах, которые дадут экспертную оценку документа, в дальнейшем он будет вынесен на сессию областного парламента. Кроме того, в ходе заседания рассмотрели вопрос формирования рабочих групп при Стратегическом совете и график их работы.