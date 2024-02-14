Союз отцов Новосибирской области отправил бойцам СВО УАЗ с госномером «СВО 154»

«С начала спецоперации члены нашей общественной организации собрали и отправили на фронт уже сотни тонн грузов, сшили и передали бойцам уже более десятка тысяч антитепловизорных накидок “Победа”. Несколько членов “Союза” защищают Родину с оружием в руках, а кое-кто уже положил за неё жизнь. Но, к сожалению, об этом редко пишут наши СМИ», — отметил председатель отделения области Сергей Майоров.