Союз отцов Новосибирской области отправил бойцам СВО УАЗ с госномером «СВО 154»

Как сообщает пресс-служба Новосибирского отделения «Союза отцов России», 9-й гуманитарный конвой от регионального отделения отправили на Донбасс из Центра формирования гуманитарных грузов.
В груз вошли маскировочные сети, письма бойцам от детей из области, продукты длительного хранения, генераторы, средства радиоэлектронной борьбы, запасные части для автомобилей УАЗ и «Нива», большая партия тактических носилок, матрасы и одеяла для госпиталя в Херсонской области, сладости.
А также УАЗ-Патриот с символичным госномером «С 154 ВО». На нем будет развозить грузы гуманитарный отряд «Соболь», который сформирован из членов «Союза отцов России». Груз в Донбасс будет сопровождать куратор гуманитарного направления «Союза» по Новосибирской области Сергей Петров.
«С начала спецоперации члены нашей общественной организации собрали и отправили на фронт уже сотни тонн грузов, сшили и передали бойцам уже более десятка тысяч антитепловизорных накидок “Победа”. Несколько членов “Союза” защищают Родину с оружием в руках, а кое-кто уже положил за неё жизнь. Но, к сожалению, об этом редко пишут наши СМИ», — отметил председатель отделения области Сергей Майоров.
Он также прокомментировал попытку новосибирцев запретить организацию, сказав, что «у разного рода извращенцев и предателей наша борьба за традиционные ценности, нравственность и патриотизм вызывает раздражение».