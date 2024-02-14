Лукашенко сказал, без чего не будет никакого качества в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, без чего не будет никакого качества в Беларуси, передает пресс-служба президента.
В частности, Лукашенко сказал о том, что без науки и образования не может быть никакого качества. И потребовал уделить науке первостепенное внимание. А еще рассказал о своих планах, работать в белорусских вузах и НАН.
— Нужно спланировать мою работу в вузах, Академии наук, научных учреждениях, — поручил он.
В продолжение глава Беларуси заметил, что ранее для него была более актуальной работа в полях и на конкретных предприятиях. Сейчас же, как он уверен, практические вопросы уже решены, поэтому возникла необходимость «работать на более высоком уровне».
— Наука — вот, что нам надо, — заявил он на встрече с членами Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования.
Образно Лукашенко назвал науку основным звеном, ухватившись за которое можно «вытащить всю цепь». И подчеркнул, без чего не будет никакого качества в Беларуси.
— Никакого не может быть качества без науки и образования, — указал он.
Резюмируя, Лукашенко сказал о переориентации финансирования и денежных потоков при необходимости для достижения этих целей. И предупредил о жесточайшем спросе за исполнение.