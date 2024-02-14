Лукашенко назвал способ побороть искусственный интеллект

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал способ борьбы с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба президента.
В частности, глава Беларуси рекомендовал бороться с фейками и дезинформацией живым словом, а также активной общественной работой.
При этом он предупредил, что интернет и вызовы, которые он порождает, — «еще семечки или цветочки». Но больше вопросов вызывает искусственный интеллект — способность «завтра бороться против этого». Здесь же он назвал правильным решением диалоговые площадки и живое слово.
— К людям надо идти. У нас управляемая страна, мы можем достучаться до каждого, — уверен он.
Так, Александр Лукашенко заметил, что необходимо прийти и опровергнуть, то, что люди видят в своих смартфонах, так как борьба переходит в это поле. Поэтому он призвал правительство готовиться работать именно в этой сфере.
— Там и политика, и финансы. Все будет там. И выборы, и невыборы, — заметил он.
Резюмируя, белорусский президент поручил окунуть и молодежь в живую работу. Мол, избавиться от современных технологий и интернета невозможно. Кроме того, как он указал, интернет имеет и большое положительное значение, являясь подспорьем и помощью.
— Но надо уметь работать прежде всего с молодежью — теми, кто пороха не нюхал. И мы от этого никуда не денемся, — сделал вывод Лукашенко.