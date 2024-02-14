МИД РФ: вопрос о выходе из Арктического Совета сегодня не стоит

В российском ведомстве отметили, что на данный момент вопрос о выходе из Арктического совета не актуален. Дипломаты напомнили, что на 13-й официальной сессии Совета 11 мая 2023 года в Салехарде было принято совместное заявление, в котором все страны-члены выразили свою поддержку конструктивному диалогу и сотрудничеству в регионе, а также подтвердили свое участие в Арктическом совете в качестве ведущего международного форума в Заполярье.