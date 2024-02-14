Депутаты Заксобрания и местных дум будут участвовать в информировании жителей о предстоящих выборах президента РФ

В совещании приняли участие заместитель Губернатора Приангарья Андрей Бунев и председатель Избирательной комиссии региона Илья Дмитриев, председатели муниципальных дум.
Парламентарии обсудили вопросы обеспечения безопасности и легитимности предстоящих выборов президента Российской Федерации. Спикер регионального парламента Александр Ведерников подчеркнул: депутаты будут работать над информированием жителей области о времени, местах и способах проведения голосования.
«Крайне важно, чтобы избирательная кампания прошла в соответствии с конституционными демократическими принципами, без провокаций и нарушений. Выборы главы государства — это судьбоносный процесс, от которого будет зависеть будущее нашей страны», — сказал председатель Заксобрания.
Заместитель губернатора Приангарья Андрей Бунев подчеркнул, что выборы Президента России носят особый статус. «В отличие от других кампаний выборы Президента России — это те выборы, где существует гражданский долг. Каждый человек должен прийти на избирательный участок и высказаться в поддержку того кандидата, которого он считает достойным возглавить страну», — сказал Андрей Бунев.
Как сообщает пресс-служба ЗС, предварительное голосование в труднодоступных территориях начнется 25 февраля, основное пройдет 15, 16 и 17 марта. В Иркутской области будет работать 1891 участковая избирательная комиссия на местах. Кроме того, созданы 25 временных УИКов — в сизо, вахтовых поселках, больницах, на одном вокзале и в аэропорту. Проголосовать жители области смогут также на дому или в участковой избирательной комиссии по месту пребывания. Электронное голосование в Иркутской области недоступно.