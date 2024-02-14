Депутаты Заксобрания и местных дум будут участвовать в информировании жителей о предстоящих выборах президента РФ

Как сообщает пресс-служба ЗС, предварительное голосование в труднодоступных территориях начнется 25 февраля, основное пройдет 15, 16 и 17 марта. В Иркутской области будет работать 1891 участковая избирательная комиссия на местах. Кроме того, созданы 25 временных УИКов — в сизо, вахтовых поселках, больницах, на одном вокзале и в аэропорту. Проголосовать жители области смогут также на дому или в участковой избирательной комиссии по месту пребывания. Электронное голосование в Иркутской области недоступно.