Посол, в частности, отметил, что линия фронта на Украине смещается на запад, а Киеву трудно найти ресурсы для своей военной машины. Россия в свою очередь пережила западные санкции, при этом ее ВПК имеет все возможности производства.
На фоне публикации интервью телеканал посвятил целую статью анализу высказываний российского посла и вынужден был признать его правоту по наиболее острым аспектам происходящего вокруг Украины и России.
Помимо этого телеканал указал на то, что посол озвучивал свои тезисы с «дерзкой уверенностью».
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что этап восстановления экономики России завершен, РФ выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны, а от них больше страдает сам Запад. МВФ ранее опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год.
Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются. Начальник главного управления разведки минобороны Украины признавал, что нехватка личного состава в украинских войсках ощутима. При этом отмечалось, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.