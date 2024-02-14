Валентина Матвиенко указала на важность газификации Красноярского края

«Уверена, что поручение президента по газификации Красноярского края к 2028 году будет выполнено. Мы держим этот вопрос на контроле. Газификация — это улучшение экологии, возможность модернизации промышленных производств, введение строгих экологических стандартов, улучшение условий жизни для людей», — сказала председатель Совета Федерации.