Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на важность газификации Красноярского края. Об этом она заявила на встрече с главой Красноярского края Михаилом Котюковым.
«Уверена, что поручение президента по газификации Красноярского края к 2028 году будет выполнено. Мы держим этот вопрос на контроле. Газификация — это улучшение экологии, возможность модернизации промышленных производств, введение строгих экологических стандартов, улучшение условий жизни для людей», — сказала председатель Совета Федерации.
Ранее сообщалось о том, что визит Валентины Матвиенко в Красноярск проходит с 12 по 14 февраля. Она уже посетила Сибирский федеральный университет и Красноярскую краевую клиническую больницу.